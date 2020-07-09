شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لبرشلونة يعلن تمسكه بالأمل: الدورى مازال في الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك كيكى سيتين، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، بأمل التتويج بلقب الدورى الإسبانى بالرغم من تراجع فريقه عن الصدارة لصالح المتصدر فريق ريال مدريد.

وقال «كيكى» إن الدورى الإسبانى مازال فى الملعب ولن نفرط فى أمل التتويج، كرة القدم فيها كل شىء ومن الممكن أن تنقلب الأمور رأسا على عقب خلال الجولات المتبقية من عمر الدورى الإسبانى.

تأسس نادى برشلونة لكرة القدم فى نوفمبر من عام 1899 على يد مجموعة من اللاعبين من أربع جنسيات سويسرية وإنجليزية وألمانية وإسبانية بقيادة الإسبانى ذى الأصول السويسرية خوان غامبر، وقد أصبح النادى رمزا للثقافة الكاتالونية والقومية الكاتالانية، ولهذا شعاره «Més que un club» بالعربية يعنى «أكثر من مجرد نادٍ». النشيد الرسمى لبرشلونة هو «لا أحد قادر على قهرنا» الذى كتب كلماته جاومى بيكاس وجوسيب ماريا إسبيناس، ولحنه مانويل فالس.