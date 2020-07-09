شكرا لقرائتكم خبر عن ويجان يقلص العمالة إلى 75% بعد خضوع النادى للحراسة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ نادى ويجان المنافس فى دورى البطولة الإنجليزية لكرة القدم، فى تقليص العمالة لديه، وذلك عقب إخضاع النادى للحراسة الإدارية فى أول يوليو الجارى.

وقال جيرالد كراسنر، أحد المسؤولين الثلاثة عن الحراسة الإدارية للنادى، إنه جرى الاستغناء عن 75% من العاملين بالنادى مطلع هذا الأسبوع.

وأضاف كراسنر أن النادى تقدم أيضا باستئناف ضد عقوبة خصم 12 نقطة من رصيده، والمفروضة عليه من قبل رابطة كرة القدم الإنجليزية، بناء على حجة أن «ظروف قهرية» تسببت فى الوضع الذى يعيشه النادى. وقال كراسنر لشبكة «بى.بى.سى»: «هذا الوضع لم يكن متوقعا مطلقا، لذلك نعتبر أن تلك (الظروف القهرية) تنطبق على هذه القضية».

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وتتضمن الظروف القهرية، تلك الظروف التى لا يمكن منعها من قبل طرف أو أكثر، التى تنجم عن كوارث طبيعية أو حروب، وفى حالة نادى ويجان، تتمثل الظروف القهرية فى فيروس كورونا المستجد. وكان نادى ويجان، الذى توج بكأس الاتحاد الإنجليزى عام 2013، قد شهد انتقال ملكيته مؤخرا أكثر من مرة. ويتوقع كراسنر تلقى آخر عروض لشراء النادى فى موعد أقصاه 21 يوليو.

وقال كراسنر: «من خلال ما تلقيناه من إبداء اهتمام، نتوقع تلقى ما بين 3 و5 عروض». ويتوقع أن يتلقى النادى عرضا من جانب ملاك نادى ويجان واريورز المنافس فى دورى الرجبى، الذى يتشارك مع ويجان فى استاده. وذكر بيان لنادى ويجان واريورز للرجبى: «نعتقد أنه من الأفضل أن تكون ملكية نادى ويجان (لكرة القدم) محلية».

وأضاف البيان: «نعتزم تحديد مستثمرين آخرين بشكل سريع وأن نبدأ إجراءات لتلبية متطلبات نادى كرة القدم تمهيدا للتقدم بالعرض فى الوقت المناسب». وأتم: «لقد أبلغنا مسؤولى الحراسة باهتمامنا ونأمل فى استكشاف الأمر بشكل أكبر معهم خلال الأيام المقبلة».