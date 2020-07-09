شكرا لقرائتكم خبر عن ليروى ساني الجناح الطائر في «البافارى»: سأعيد بريقى من جديد مع البايرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ليروى سانى، لاعب مانشستر سيتى السابق، المنضم حديثا لصفوف فريق بايرن ميونيخ، إنه سعيد للغاية لانضمامه إلى صفوف العملاق الألمانى، مؤكدا أنه سيعيد بريقه من جديد مع «البافارى» خلال الموسم المقبل بمسابقة الدورى الألمانى.

ومن جانبه، رحب أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألمانى لكرة القدم، بانتقال الألمانى الدولى ليروى سانى من نادى مانشستر سيتى الإنجليزى لكرة القدم إلى بايرن ميونخ الألمانى.

وقال: «هكذا يمكن أن نراه ونرافقه بشكل أكبر، كما أنه سيجد فى هانزى فليك مدربا ممتازا أعرف عنه أنه يحب العمل مع اللاعبين الشباب»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبدو إيجابيا للغاية.

يذكر أن سانى الذى يعد من ضمن التشكيل الثابت ليوأخيم لوف، المدير الفنى للمنتخب الألمانى، وقع مع بايرن على عقد لمدة خمسة مواسم بقيمة بلغت نحو 50 مليون يورو، وفقا لتقارير إعلامية.

وقال بيرهوف، المهاجم السابق، إنه يتوقع أن يستفيد سانى من بيئة العمل فى بايرن «كما أن أسلوب التفكير الذى أعاد بايرن إظهاره مرة أخرى للتو، سيكون مفيدا، كما أنه سيجد جوا جيدا حيث تكون المنافسة عظيمة للغاية».

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وسيلتقى سانى داخل بايرن أيضا القائد مانويل نوير وسيرجى جنابى وليون جورتسكا وجوشوا كيميش ونيكلاس زوله، وهم جميعا ضمن الدائرة الأضيق داخل المنتخب الألمانى.

ليروى سانى، شارك لأول مرة مع نادى شالكه فى عام 2014 وانتقل إلى مانشستر سيتى فى عام 2016 مقابل 37 مليون جنيه إسترلينى. تم اختياره كأفضل لاعب شاب فى إنجلترا لموسم 2017–18 بعد مساعدة السيتى على الفوز بالدورى وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

شارك لأول مرة مع المنتخب الألمانى فى نوفمبر 2015 وكان جزءًا من المنتخب الذى وصل إلى الدور نصف النهائى من بطولة أمم أوروبا 2016. لم يتم استدعاؤه لقائمة المنتخب المشاركة فى كأس العالم 2018، رغم أنه حصل على جائزة أفضل لاعب شاب فى إنجلترا فى ذاك الموسم.

فى 9 سبتمبر 2017، سجل سانى أول هدفين له فى موسم 2017–18 فى مباراة الفوز 5–0 أمام ليفربول. فى 20 سبتمبر، سجل هدفين فى مباراة الفوز 2–1 على وست بروميتش ألبيون فى مباراة الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. فى 23 سبتمبر، سجل هدفا فى مباراة الفوز 5–0 على كريستال بالاس.

فى 14 أكتوبر، سجل هدفا فى مباراة الفوز 7–2 على ستوك سيتى. فى 21 أكتوبر، سجل هدفا فى مباراة الفوز 3–0 على بيرنلى. فى 28 أكتوبر، سجل هدفا فى مباراة الفوز 3–2 على وست بروميتش البيون. بعد تسجيله لهدف وصناعته لآخر فى كل من المباريات الثلاث، حصل على جائزة أفضل لاعب فى شهر أكتوبر لعام 2017. فى 6 يناير 2018، سجل هدفا فى مباراة الفوز 4–1 فى الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزى على بيرنلى. فى 14 يناير، سجل هدفا فى مباراة الخسارة ٣-٤ أمام ليفربول.