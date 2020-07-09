شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكرم طفلين ويمنحهما العضوية الشرفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بتكريم الطفلين محمد صالح الشاذلي المصاب بشلل نصفي من كفر الدوار وكذلك الطفل محمد محمود عبدالعال ١٤ سنه من منطقه فيصل بالهرم.. حيث استقبلهما رئيس الزمالك في مكتبة بمقر النادي.

وأصدر منصور، تعليماته بمنح العضويه الشرفيه للطفلين اللذين وجها له الشكر بعد حوار باسم بينه وبينهما عن نادي القرن الأحق به القلعة البيضاء.