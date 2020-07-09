شكرا لقرائتكم بدر حامد: الاستقرار الفني والإداري يقرب الزمالك من لقب أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بدر حامد نجم الزمالك سابقاً أن الاستقرار الإداري والفني الذي يعيشه الفريق الكروي الأول في القلعة البيضاء بالنادي سيساهم بشكل كبير في تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، وأضاف بدر حامد خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن الزمالك الأفضل فنياً وبدنياً في الفريق نتيجة ما حققه من انجاز بعد التتويج قارياً على حساب الترجي التونسي في بطولة السوبر الإفريقي ثم عبور نفس الفريق بدوري أبطال أفريقيا والتأهل للدور نصف النهائي وأخيراً الفوز على الأهلي بلقب السوبر المحلي في ثاني ألقابه خلال أسبوع واحد.

وقال بدر حامد ، إن الجيل الحالي من اللاعبين قادرين على التتويج بالبطولة بعدما اكتسبوا الخبرات الافريقية والدولية اللازمة، مشدداً على أن وجود طارق حامد وفرجاني ساسي في منطقة الوسط يؤمن النادي ويدفع الطمأنينة لباقي التشكيل في الفوز باللقب القاري المنتظر.

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تابع بدر حامد أن هناك حالة من الدعم غير العادي من جانب الجماهير للفوز باللقب الإفريقي وأعتقد أنه إذا توافرت لدى اللاعبين العزيمة لذلك سينتقل الفريق الى ما هو أبعد من البطولة والمشاركة في كأس العالم للأندية.

ورداً على تساؤل الجماهير عن أغلى البطولات القارية للزمالك أكد بدر حامد أن النادي استطاع ان يحقق أولى ألقابه عام 1984 وهي ما يجعلها الأفضل في التاريخ لأنها تحققت وأسعدت الجماهير كونها البطولة القارية الأولى التي افتتحها نجوم مدرسة الفن والهندسة وقتها.