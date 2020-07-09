شكرا لقرائتكم الأهلى لـ"طاهر طاهر": مرحبا بك في نادى القرن الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب النادى الأهلى بصفقته الجديدة طاهر طاهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا:" مرحبا بك في نادى القرن الأفريقي"، وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للأهلي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.. وأكد مدير التعاقدات سعادة اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء وإيجابيته الواضحة في عملية التفاوض، وتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادي المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وهذا شيء يُحسب له.

وأضاف أن العلاقات الوطيدة مع المقاولون العرب كان لها دور كبير في إتمام الصفقة، خاصة بعد اللقاءات الطيبة التي جرت بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والتي جرى خلالها الاتفاق على كافة الأمور.

وضم الأهلي طاهر مقابل 25 مليون جنيه، 20 منهم يتم دفعهم نقداً وهناك 5 ملايين عبارة عن شروط إضافية سيدفعهم الأهلي للمقاولون حال نجاح اللاعب الشاب في تحقيق نجاحات مُحددة، كما يمنح العقد المقاولون الحق في الحصول على 20 % من قيمة عائد بيع اللاعب مستقبلاً.

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وعقد الأهلي جلسات مكثفة مع إدارة المقاولون العرب لإنهاء صفقة طاهر محمد طاهر بعد الحصول على توقيع اللاعب لمدة 5 سنوات مقبلة، وحصل طاهر على وعد شفهي بالسماح له بخوض تجربة الاحتراف حال تلقيه عرضاً مناسباً في أي وقت.

من جانبه أعرب طاهر محمد طاهر عن أمنيته بالمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، مؤكدًا أن تركيزه فى الفترة الحالية بشأن الأولمبياد، مضيفا أن الجيل الحالى من اللاعبين قادر على صناعة الانجاز وتحقيق نجاح كبير فى أولمبياد طوكيو ، وتحدث طاهر عن منافسته مع نجوم الأهلي ، مؤكدًا إنه قادر على التنافس مع هؤلاء النجوم، خاصة وإنه يثق فى قدراته ومؤهلاته التى ستجعل له دور فعال داخل كتيبة الشياطين الحمر، لافتًا إلى إن جمهور الأهلى كبير ودائمًا داعم لفريقه.

وعن علاقته برمضان صبحي، لاعب الأحمر والمعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، قال: "رمضان زميلي منذ مرحلة الناشئين ولكن شخصيته أصبحت ناضجة أكثر بعد الاحتراف في الدوري الإنجليزي وأصبح بمثابة القائد"، وأوضح: "ابتعدت عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة وذلك اثر على مستوايي ولكني قادر على العودة من جديد".