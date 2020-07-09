شكرا لقرائتكم فادى نجاح: السوشيال ميديا أثرت على المحترفين في منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فادى نجاح, لاعب المقاولون العرب، إن السوشيال ميديا أثرت على المحترفين الكبار في منتخب مصر في الماضى مضيفا لو فيه سوشيال كان حسام حسن اتعمله تمثال في كل شارع، وأضاف لاعب المقاولون العرب في برنامج لقاء خاص، على قناة on time sport1 ، السوشيال أثرت في وفرقت كتير مع المحترفين مثل أحمد حسن وعبد الظاهر السقا حازم امام وايمن عبد العزيز وهانى سعيد في وقت سابق وأصبحت تؤثر في تسويق اللاعبين حاليا .

ويري فادى أن عماد متعب أخطر مهاجم لعب عليه وكان نفسي ألعب على حسام حسن كان هيجيب فيا ميت جول ، مضيفا عبد الظاهر السقا وهاني رمزي أفضل مدافعين في تاريخ مصر ، وأنغام مطربى المفضل واخر كتابه قرايته عن فيفا لمصطحات كرة القدم بثلاث لغات ، والبطاطس اكلتى المفضلة بكل أنواعها، والإسباني اندريس انييستا مثلي الأعلى وعبد الظاهر السقا مثلي المحلي ، وهدفى مع الإنتاج الحربى في اسيوط في ربع نهائي كاس مصر لن انساه أبدا وأتمنى ان اتدرب مع يورجن كلوب .

وقال إن فرص الاحتراف موجودة طوال الوقت وأسعى واجتهد مع المقاولون العرب ، مضيفا محمد صلاح يستحق بكفاحه وتعبه والتوفيق لا يأتي الا لمن كان نيته سليمة وبينه وبين ربنا خير ، مؤكدا أن انتقاد محمد الننى بسبب نجاحه ووصوله إلى مستوى متطور مع أرسنال ويكفي أدبه واحترامه وهدوئه

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وروي قصة أنه أول أول لاعب في تاريخ مصر يشير بطاقة صفراء لـ لاعب أخر في الملاعب بعدما سقطت من أيد الحكم وذهبت بعيدا فرح ووجه لزميله مرة أخري، مؤكدا ان اللعب في الأندية الجماهيرية يساعد أي لاعب للانضمام في المنتخب

وتمنى فادى نجاح تتويج الأهلى أو الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري، قائلا: إن محمود كهربا لاعب الأهلى والزمالك السابق ينفع يكون ممثل ويتمتع بخفة دم.

وأكد نجاح، أن عقود اللاعبين مبالغ فيه وبعض اللاعبين لم تستحق ربع ثمنها، والقيمة التسويقية لبعض اللاعبين بمصر "ممكن نجيب بيها ميسي"، مضيفا ان بيراميدز أشعل أسعار اللاعبين بمجرد دخوله سوق اللاعبين وتركى ال الشيخ غير سوق الانتقالات في مصر.