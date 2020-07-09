شكرا لقرائتكم فادى نجاح : كنت الأقرب للأهلي والزمالك فاوضنى مرتين وأتمنى تتويج أحدهما بدوري الابطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فادى نجاح ، لاعب المقاولون العرب، كنت الأقرب للنادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ كلمني هاتفيا ومحمد يوسف، مؤكدا توقف المفاوضات بسبب مدة عقده، وأضاف لاعب المقاولون العرب في برنامج لقاء خاص، على قناة on time sport1 ، الزمالك أيضا طلب ضمي مرتين عندما كنت في المنصورة ومحمود سعد طلب التعاقد معي .

وتمنى فادى نجاح تتويج الأهلى أو الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري، قائلا: إن محمود كهربا لاعب الأهلى والزمالك السابق ينفع يكون ممثل ويتمتع بخفة دم.

وأكد نجاح، أن عقود اللاعبين مبالغ فيه وبعض اللاعبين لم تستحق ربع ثمنها، والقيمة التسويقية لبعض اللاعبين بمصر "ممكن نجيب بيها ميسي"، مضيفا ان بيراميدز أشعل أسعار اللاعبين بمجرد دخوله سوق اللاعبين وتركى ال الشيخ غير سوق الانتقالات في مصر.

وعن فترة تواجده في أندية سموحة وبتروجت وإنبي وفيينا وصفها بأنها الأسوء والظروف لم تخدمه حينها ، مضيفا أن حرس الحدود والمقاولون الأهم في مسيرته الكروية ، مؤكدا أن إدارة المقاولون العرب تتعامل باحترافية ونمتلك جهاز فني على أعلى مستوي.

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وتابع لاعب المقاولون: المنافسة ستكون شديدة حال عودة الدوري على المركز الثاني والمقاولون سيقاتل لحسم الوصافة، مضيفا أن المخاطرة موجودة سواء في الدوري الجديد أو استكمال الدوري الجاري وإلغاء الدوري سيضيع حقوق الكثيرين .

وقال، الأندية المطالبة بإلغاء الدوري العام تبحث عن مصلحتها الشخصية ولا بد من التعايش مع كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية ، مضيفا مفيش عنصرية في أوروبا والاستفادة من اللاعب الأهم .

وأضاف فادى حرس الحدود له فضل كبير عليا وقضيت 7 سنين الأفضل في مسيرتي بالكرة ، ولم أتوقع الفوز على الأهلي مع الحرس بثلاثية نظيفة وأحرجنا القطبين كثيرا.