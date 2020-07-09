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الامارات | وفاة الحكم الجزائري السابق كوراجي بسبب فيروس كورونا

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الحكم الجزائري السابق كوراجي بسبب فيروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم وفاة الحكم الدولي السابق محمد كوراجي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وكان الاتحاد الجزائري كشف الأربعاء، في بيان مقتضب عن إصابة كوراجي بفيروس كورونا.

وبدأ كوراجي (68 عاما)، التحكيم عام 1974، ووضع حدا لمشواره مع الصافرة في نهاية تسعينيات القرن الماضي، بعدما أدار عشرات المباريات محليا ودوليا.

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وكانت أبرز المباريات التي أدارها، نهائي مسابقة كأس الجزائر عام 1996، الذي توج به مولودية وهران على حساب اتحاد البليدة، كما شارك في بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت بجنوب أفريقيا عام 1996.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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