الامارات | نادي بيتيس الإسباني يعلن التعاقد مع مدرب مان سيتي وريال مدريد سابقا

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي بيتيس الإسباني يعلن التعاقد مع مدرب مان سيتي وريال مدريد سابقا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال بيتيس اليوم تعيين التشيلي مانويل بيليغريني مدربا جديدا له، معيدا إياه بذلك الى الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى منذ العام 2013.

وأشار النادي الى ان المدرب البالغ من العمر 66 عاما والذي درب سابقا ناديين كبيرين هما مانشستر سيتي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وقع معه عقدا يدخل حيز التنفيذ الموسم المقبل، ويمتد حتى يونيو 2023.

وكانت التقارير الصحافية الإسبانية رجحت في الأيام الماضية إبرام هذه الصفقة، لكن إعلان بيتيس رسميا يأتي بعدما ضمن الفريق البقاء في الدرجة الإسبانية الأولى، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه أوساسونا في المرحلة الخامسة والثلاثين الأربعاء.

وبهذه النتيجة، رفع بيتيس رصيده الى 41 نقطة في المركز الثالث عشر، وضمن عدم الهبوط الى الدرجة الثانية، مع تبقي ثلاث مباريات له في 2019-2020.

وكان بيتيس قد أعلن في يونيو، رحيل مدربه فيرير، وتعيين المنسق الرياضي أليكسيس تروخيّو بدلا منه حتى نهاية الموسم.

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وسيحقق بيليغريني من خلال المنصب الجديد، عودتين في الوقت عينه: فهو يعود الى الإدارة الفنية للمرة الأولى منذ رحيله عن وست هام الإنجليزي في ديسمبر الماضي بعد نحو عام ونصف عام من توليه مهامه، ويعود الى الليغا الإسبانية منذ نهاية تعاونه مع ملقة في 2013 بعد ثلاثة أعوام في سدة المسؤولية.

وبعد نجاح في أميركا الجنوبية لاسيما مع الأندية التشيلية والأرجنتينية، كانت إسبانيا المحطة الأولى لبيليغريني في أوروبا، بإشرافه على فياريال اعتبارا من يوليو 2004.

وخلال الأعوام الخمسة التي أمضاها، قاد الفريق الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2006، قبل الانتقال الى ريال مدريد في العام 2009، حيث أمضى عاما واحدا غير مثمر، انتهى بحلوله ثانيا في ترتيب الدوري خلف برشلونة، وخروجه من ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا. وبعد تجربته مع ملقة، انتقل الى مانشستر سيتي حيث أمضى ثلاثة أعوام أحرز خلالها لقب الدوري الممتاز مرة واحدة، ولقب كأس الرابطة مرتين. كما كانت لبيليغريني تجربة لنحو عامين مع نادي هيباي الصيني.

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