شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة يبحث جذب مزيد من المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت إدارة الاستثمار والتطوير التجاري في نادي الشارقة خلال اجتماع عقدته بحضور رئيس مجلس إدارة النادي علي سالم المدفع، والمدير التنفيذي محمد القصير، سبل جذب مزيد من المستثمرين واستعراض المشاريع قيد التنفيذ والخطط الاستراتيجية والأهداف الموضوعة للمرحلة القادمة. وقال الشارقة على صفحته الرسمية عبر "تويتر" إن ابراهيم الجروان رئيس إدارة الإستثمار استعرض ملف (المتجر الشرجاوي)، وناقش مع رئيس مجلس الإدارة خطة تطويره لتتناسب مع تطلعات واحتياجات جماهير "الملك"، كما وأطلع المدفع على تقييم الأداء العام للإدارة، علاوة على مقترحات المشاريع المستقبلية وعرض التحديات في المرحلة القادمة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | نادي الشارقة يبحث جذب مزيد من المستثمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.