الامارات | نادي الوصل يتعاقد مع شركة "أمبرو" الإنجليزية

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الوصل يتعاقد مع شركة "أمبرو" الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع شركة (أمبرو) الإنجليزية، لتصبح المورد الحصري لملابس ومعدات الفريق الأول لكرة القدم بداية من موسم 2020 – 2021، حسب ما ذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وبذلك ستحل شركة أمبرو بدلاً عن شركة (نيو بالانس) التي تولت توريد ملابس ومعدات "الإمبراطور" في آخر موسمين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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