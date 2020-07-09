الامارات | وسم "الزمالك نادي القرن الحقيقي".. يتصدر "تويتر" قبل ساعات من "الاحتفالية"

شكرا لقرائتكم خبر عن وسم "الزمالك نادي القرن الحقيقي".. يتصدر "تويتر" قبل ساعات من "الاحتفالية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر وسم "الزمالك نادي القرن الحقيقي" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على مستوى مصر، وكذلك في الإمارات، وذلك قبل ساعات من احتفالية نادي القرن، التي يقيمها نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور من خلال القناة التلفزيونية للنادي، وخصص لها اليوم (9 يوليو) من كل سنة. وتأتي الاحتفالية كرد من النادي احتجاجا على منح نادي الأهلي رسميا لقب القرن من قبل الاتحاد الافريقي قبل 20 سنة، ويصر الزمالك على أنه "الأحق باللقب" ويقول إنه فاز بـ9 بطولات إفريقية مقابل 7 بطولات للأهلي حتى عام 2000، تاريخ تتويج الأهلي باللقب.

وحاول النادي الأهلي منع الاحتفالية بأي شكل حيث أرسل طلب إلى وزير الرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي من أجل إيقاف هذا الحفل، كما قام بتقديم شكوى ضد الزمالك إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "إعلام المصريين"، المالكة لقناة نادي الزمالك، من أجل منع النادي الأبيض من السير قدما في احتفاليته.

وتفاعل جمهور الزمالك في الوطن العربي مع الاحتفالية بشكل كبير على (تويتر)، سواء بالصور أو بالتذكير ببطولاته، إضافة إلى عدد من الأخبار الذي تؤكد أحقية الزمالك من وجهة نظر جمهوره في الحصول على اللقب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news