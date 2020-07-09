شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكرم طفلين ويمنحهما العضوية الشرفية للزمالك .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بتكريم الطفلين محمد صالح الشاذلى، المصاب بشلل نصفى من كفر الدوار، وكذلك الطفل محمد محمود عبد العال، البالغ من العمر ١٤ عاما، من منطقه فيصل بالهرم، حيث استقبلهما رئيس الزمالك فى مكتبه بمقر النادى، فيما أصدر مرتضى منصور تعليماته بمنح العضوية الشرفية للطفلين اللذين وجها له الشكر بعد حوار باسم بينه وبينهما عن نادى القرن الذى يُطالب مسئولى الأبيض بأحقيته رغم منح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، للنادى الأهلى مطلع القرن الجارى.

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، خوض الفريق تدريباته على فترتين خلال معسكر برج العرب الذى انطلق اليوم ولمدة 15 يوما استعدادا لاستئناف مباريات الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وسيؤدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية فى الجيم صباحا، على أن يكون التدريب المسائى عبارة عن تدريبات جماعية بالكرة.

ووصلت بعثة الزمالك إلى برج العرب اليوم الخميس، بعدما غادرت النادى صباح اليوم بأتوبيسين لتطبيق التباعد الاجتماعى وخوفا من تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلن الموقع الرسمى للزمالك تفاصيل تدريب الفريق الذى أقيم اليوم عقب عودة النشاط .

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وأكد الموقع الرسمى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استأنف تدريباته صباح اليوم بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر وذلك بمقر النادى، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خاضت مجموعة التدريب فى الثامنة والنصف والأخرى فى التاسعة والنصف، وضمت المجموعة الأولى كلا من محمود الونش وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام و أحمد عيد.

فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى ومحمود علاء ومحمد عبدالشافى ومحمد عبدالغنى وطارق حامد وشيكابالا ومحمد عنتر وعمر السعيد، ولم يذكر الموقع الرسمى مشاركة حازم امام فى التمرين.

وخاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدن، كما خاضت المجموعتين بعض تدريبات الرشاقة والمرونة وذلك تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وامير عبدالعزيز المدرب العام واحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد.