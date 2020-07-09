شكرا لقرائتكم عبد العاطي: جوزيه مدرب محظوظ.. وفايلر طور الأهلي وبطولة إفريقيا شهادة نجاحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لأسوان أن البرتغالي مانويل جوزيه مدرب كبير وحقق نجاحات مع الأهلي كما أنه مدرب محظوظ بمجموعة من اللاعبين المميزين ولكن أراه لم يطور الأداء الفني لأنه كان يعتمد على ليبرو وبطريقة 3 / 5 /2 التي كان يعتمد عليها باقي مدربي الدوري

ق قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: حسام البدري مدرب كبير وحقق نجاحات مع الأهلي وأتمنى له النجاح مع منتخب مصر وأمامه مهمة صعبة مع المنتخب، مضيفا أن ابراهيم سعيد من افضل للاعبين في تاريخ الكرة المصرية وخلافاتي معاه على تويتر حول وجهات النظر وحول الموضوع إلى شخصي.

شدد على أن حسام حسن اسطورة من اساطير الكرة المصرية والافريقية ومن أكثر المهاجمين الذين شاهدتهم واستمتعت بهم وهو تطور كثيرا في طريقة تحفيزه للاعبين والبعض كان يتحدث أنه مدرب حماسي فقط ولكن تطور فنيا في الفترة الأخيرة.

أشار إلى أن رينيه فايلر يسير بشكل هائل مع الأهلي وطور في أداء الفريق وبطولة افريقيا ستكون شهادة نجاح بالنسبة له ونجاحه مع الأهلي سينقله لمرحلة تدريبية أخرى.

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استطرد أن حظوظ الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا متساوية ولكن أتمنى وصول الأهلي والزمالك للنهائي.

أكد أن طاهر محمد طاهر من اللاعبين الذين تنبأت بأن يكون له مستقبل كبير وكنت أتمنى احترافه في الخارج وأتمنى تكون خطوته ناجحة مع الأهلي.

أضاف أن باتريس كارتيرون مدرب جيد منذ وجوده في وادي دجلة ولم يكن محظوظ مع الأهلي بسبب الاصابات والتوقفات لكن مع الزمالك يبلي بلاءا حسنا ويعرف نقاط القوة والضعف في الزمالك ويعمل عليها وادارته لمباراتي السوبر تؤؤكد أن لديه فكر عالي.