شكرا لقرائتكم خضوع لاعبى دجلة المصابين بـ"كورونا" لمسحة رابعة والتأكد من إصابة اثنين فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو نادى وادى دجلة مسحة طبية رابعة، للكشف عن فيرس كورونا، للتأكد من اصابات الحالات الستة التى ظهرت بين صفوف الفريق ما بين لاعبين وإداريين وعامل غرف ملابس، بعد إجراء المسحة الطبية الثالثة، والتى كانت أثبتت إيجابية 6 حالات بالفريق، فضلاً عن 3 لاعبين مخالطين للمصابين.

وأكدت المسحة الطبية الرابعة أن الحالات المصابة اثنان من اللاعبين فقط، مع سلامة الأربعة الأخرون والذى كان من بينهم عامل غرف ملابس وإدارى، كما استمر عزل الثلاث حالات المخالطين، على أن يتم إجراء مسحة أخرى لهم يوم الأحد المقبل مع أول لاعب اكتشفت إصابته بعد المسحة الثانية، وذلك للتأكد من إصابتهم أو سلامتهم.

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وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى التى خضع لها اللاعبون الجهاز الفنى والإدارى "سلبية" لاسيما أنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بالفيرس بناءً على تحليل الدم، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات، وقبل إجراء المسحة الثانية كان هناك شك فى إصابة 5 من اللاعبين بعد مخالطتهم للاعبون مصابون فى أندية أخرى، إلا أن النتيجة أثبتت إصابة لاعب واحد فقط، وسلبية مسحات الآخرين.

وكان الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة بقياة اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، استقر على إقامة معسكر إعداد مغلق بمنتجع دجلة فى العين السخنة، من أجل استعادة اللاعبين مستواهم البدنى والفنى فى أسرع وقت ممكن، وقبل عودة استئناف منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى تحدد لها 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة وتحديدًا من منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيرس كورونا.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر الفريق الدجلاوى فى العين السخنة، فى منتصف شهر يوليو الجارى، ولمدة أسبوعين، سيكون التركيز خلالهم من أجل استعادة اللاعبين مستواهم الذى هبط بسبب توقف النشاط فى الفترة الماضية.