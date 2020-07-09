شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يخوض مرانه المسائي بين تدريبات رفع أثقال وجري حول الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى مران الفريق المسائى على الجوانب البدنية المكثفة ، سعيا للإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين. شمل المران خوض تدريبات رفع أثقال قبل أن يؤدوا تدريبات بالجرى حول الملعب وفق توقيتات محددة لمدة تزيد عن 15 دقيقة وذلك تحت اشراف الجهاز الفنى. كما خاض اللاعبون تدريبات توازن بواسطة كرات مطاطية ثم تدريبات تقوية لعضلات البطن ، ثم تطرق لتدريبات بالأستيك والتى من شأنها تقوية عضلات الذراعين والصدر والظهر والبطن. ويحرص الجهاز الفنى على استعادة اللياقة البدنية للاعبين قبيل استئناف المنافسات الرسمية والتى توقفت جراء تفشى جائحة كورونا

وشهد المران الصباحى الذى خاضه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى تدريبات بدنية من الدرجة الأولى، وحفل المران بالعديد من الجوانب البدنية منها تدريبات قفز الحواجز والجرى حول الملعب، ويتطلع جهاز الدراويش لاستعادة اللياقة البدنية للاعبين بشكل سريع قبل استئناف المنافسات الرسمية بعد توقف النشاط حول العالم أجمع لما يزيد عن 100 يوم بعد تفشى جائحة كورونا.

ويبذل مسئولو الإسماعيلى جهودًا كبيرة فى سبيل الحفاظ على سلامة اللاعبين وأعضاء الفريق كل من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية وعمليات التطهير اليومية لفندق الإقامة والملاعب.

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وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.