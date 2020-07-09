شكرا لقرائتكم شاهد.. حلاق زملكاوى يحتفل بلقب بطل القرن الحقيقى على طريقته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل أحد مشجعي الزمالك بلقب بطل القرن الحقيقى تزامنا مع الدعوة التي دعا بها مجلس الزمالك للاحتفال يوم 9 يوليو بلقب نادي القرن، الذي يطالب على مدار 20 عاما بالحصول عليه من غريمه الأهلي، الذي توج به رسميا من جانب الاتحاد الأفريقي في عام 2001.

وقرر المشجع الزملكاوى الذى يعمل "حلاق" فتح صالون الحلاقة الخاص به مجانا أمام جماهير القلعة البيضاء، يوم 9 يوليو الحالي.

ووضع المشجع الزملكاوى لافتة على المحل، تحمل عبارة: "الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات، وليس بالمحسوبية والمجاملات.. الحلاقة يوم 9-7 مجانا لجماهير الزمالك".

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وانتشرت الصورة على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة، بين مؤيد للفكرة من جانب جماهير الزمالك، وساخر من جماهير الأهلي.

واعترف مشجع نادي الزمالك بأنه تعرض لوابل من السخرية من جانب جماهير الأهلي، مشيرا إلى أنه بعد ساعتين فقط من وضع اللافتة، تلقى عديد المكالمات من زملائه وأقاربه أيضا، من كافة محافظات مصر.