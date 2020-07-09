شكرا لقرائتكم عبد العاطي: الأهلي فاوضني مع عودة جوزيه ولكن الصليبي حرمني من ارتداء قميصه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لفريق أسوان كواليس مفاوضات الأهلي معه من قبل من أجل اللعب لصفوفه، قبل أن تلعب ظروف قدرية دورا في عدم انتقاله للقلعة الحمراء، وقال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: الأهلي فاوضني في أول موسم في انبي بعد عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي، ولكن تعرضت للإصابة بالرباط الصليبي، رغم أن كان هناك اتفاق بين إدارتي الأهلي وإنبي على الانتقال للأهلي.

وعن أفضل صانع ألعاب زامله في الملاعب قال عبد العاطي: أفضل صانع ألعاب زاملته لم يكن في إنبي لأنه لم يكن هناك صانع لعب مميزين ولكن محمد أبو تريكة هو أفضل صانع لعب واجهته وكنت أتمنى لو كان متواجدا معي في إنبي لأنه يسهل مهمتك في تسجيل الأهداف

وتابع: فترة تواجدي في انبي هي الفترة الذهبية للنادي ولنفسي وفخور أنني لعبت مع هذا الجيل والتواجد في تلك الفترة، لأن كل الأندية والجماهير كانت تتحدث عنها، لاسيما أنه في أول موسم نقلنا الموسم من الأهلي للزمالك والموسم الثاني تواجدنا في المركز الثالث

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رفض الإفصاح عن أسباب رحيله عن تدريب أسوان بالتأكيد: رحيلي عن أسوان لظروف ما أرفض الحديث عنها ولكني راضي عن تجربتي مع أبناء الجنوب، وعانيت في تكوين فريق أسوان في ظل الإمكانيات والظروف وكذلك تخوف اللاعبين من الانتقال لأسوان.

أردف: لن أوافق على قبول منصب الرجل الثاني وهذا المنصب لن يكون مناسبا لي لأني أصبحت شصية مختلفة من ناحية اتخاذ القرار

أضاف: لم أرفض الانصمام للزمالك وأي لاعب يتلقى عروض من الأهلي والزمالك يفكر كثيرا، ووصلني عرض الزمالك بعد انتهاء عقدي مع انبي ولكن علاقتي بانبي أجبرتني على تفضيل تجديد عقدي مع انبي.