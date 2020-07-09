شكرا لقرائتكم رسميا.. باسم السبكي رئيسا لقطاع كرة اليد بنادي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، تعيين باسم السبكي رئيسا لقطاع كرة اليد بالنادي باستثناء الفريق الأول، وأشاد مجلس إدارة النادي بإمكانات السبكي والجهد الذي بذله فى تحقيق البطولات مع كوماندوز اليد في الفترة الماضية.

ومن قلبلها كشف باسم السبكى المدير الفنى السابق لفريق كرة اليد بنادى الزمالك على رفضه رئاسة قطاع الناشئين فى القلعة البيضاء بعد إنتهاء إرتباطه بالفريق الأول .

وأكد السبكى أنه تم عرض هذا المنصب عليه بالفعل إلا أنه رفض تولى رئاسة قطاع الناشئين فى الفترة الحالية . استقر مسئولو نادى الزمالك على تعيين حسين زكى مديرًا فنيًا لفريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك خلفا لباسم السبكى و معه حسن يسرى مدربا عاما و الإبقاء على حمادة عبد البارى مديرًا للجهاز Advertisements و يسعى مسئولو الفريق الأبيض الى تجديد باقى عقود نجوم الفريق المنتهية بعد نجاح صفقة التجديد لنجم الفريق يحيى الدرع مؤخرا . وأكد مصدر مسئول فى جهاز كرة اليد تصريحات سابقة، الاستقرار على تقديم طلب إلى الاتحاد الأفريقى للعبة باستضافة لقاء السوبر الأفريقى المؤجل أمام النجم الساحلى قبل انطلاق بطولة أفريقيا للأندية التى منح الاتحاد الأفريقى القاهرة شرف تنظيمها، فى ظل الطلب المقدم من نادى الزمالك تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة هشام نصر. ويهدف مسئولو فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى إنهاء ملف التجديد للاعبين الأساسيين استغلالا لفترة تعليق النشاط فى الوقت الحالى قبل عودته لللتدريبات أ. و خطط الفريق الأبيض إلى تأمين الثنائى أحمد الأحمر و يحيى الدرع ، خاصة إنهما لاغنى عنهما فى الفريق خلال الفترة المقبلة لارتباط الفريق بالسوبر الأفريقى والبطولة الأفريقية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. باسم السبكي رئيسا لقطاع كرة اليد بنادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.