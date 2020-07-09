شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر يؤكد قدرته على التنافس مع نجوم الأهلي : "واثق في قدراتي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طاهر محمد طاهر نجم الأهلي الجديد المنتقل من صفوف المقاولون العرب أنه قادر على التنافس مع نجوم الأهلي، خاصة وإنه يثق فى قدراته ومؤهلاته التى ستجعل له دور فعال داخل كتيبة الشياطين الحمر، لافتًا إلى إن جمهور الأهلى كبير ودائمًا داعم لفريقه، وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للأهلي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.. وأكد مدير التعاقدات سعادة اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء وإيجابيته الواضحة في عملية التفاوض، وتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادي المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وهذا شيء يُحسب له.

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وأبدى طاهرفي تصريحات صحفية سعادته بالانتقال للأهلي مؤكداً انه أكبر نادي في افريقيا والذي سيكون بوابته لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

وأشاد طاهر محمد طاهر بزميله رمضان صبحي مؤكداً أنه لاعب موهوب وشخصيته أصبحت أكثر نضوجاً بعد خوض تجربة الاحتراف الخارجي، مؤكداً أن السويسري رينيه فايلر المديبر الفني للأهلي يعد واحد من أفضل المدربين حالياً واللعب معه سيكون ممتع ومفيد للغاية.

وضم الأهلي طاهر مقابل 25 مليون جنيه، 20 منهم يتم دفعهم نقداً وهناك 5 ملايين عبارة عن شروط إضافية سيدفعهم الأهلي للمقاولون حال نجاح اللاعب الشاب في تحقيق نجاحات مُحددة، كما يمنح العقد المقاولون الحق في الحصول على 20 % من قيمة عائد بيع اللاعب مستقبلاً.

وعقد الأهلي جلسات مكثفة مع إدارة المقاولون العرب لإنهاء صفقة طاهر محمد طاهر بعد الحصول على توقيع اللاعب لمدة 5 سنوات مقبلة، وحصل طاهر على وعد شفهي بالسماح له بخوض تجربة الاحتراف حال تلقيه عرضاً مناسباً في أي وقت.