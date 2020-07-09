شكرا لقرائتكم عدد من لاعبو المصرى يطالبون إدارة النادى البورسعيدي بالحصول على كمالة لعقودهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عدد من لاعبو المصرى البورسعيدى مجلس إدارة النادى بضرورة الحصول على كمالة لعقودهم التى ستمتد لنهاية الموسم الحالى والذى سينتهى فى شهر أكتوبر على الرغم من أن عقودهم تنتهى يوم 30 يونيه وهو ما يعنى أن لكل لاعب سيكون له نصف موسم فى ظل الظروف الاستثنائية التى فرضها وباء كورونا الذى داهم العالم باكمله منذ بداية الموسم الحالى وأدى لتجميد النشاط الكروى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى .

كان الإتحاد الدولى أصدر قرار بضرورة استكمال كل اللاعبين لعقودهم من أنديتهم بالتوافق فيما بينهم بسبب كورونا خاصة وأن الأندية ليس لديها ذنب فيما حدث ، إلا أن هناك عدد من اللاعبين رفضوا ذلك مؤكدين التزامهم بالتواريخ المدرجة فى عقودهم .

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من ناحية أخرى يعقد مسئولو المصرى البورسعيدى جلسة ودية مع عمرو الجناينى، رئيس اتحاد الكرة، الأسبوع المقبل لحل أزمة الملعب الذى سيستضيف باقى مباريات الفريق خلال الموسم الحالى نظراً لعدم وجود ملعب محدد فى الوقت الحالى لاستضافة الفريق، وهو ما تسبب فى وجود أزمة لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى، الذى طالب بضرورة تحديد ملعب من الآن لتعويد اللاعبين عليه بالشكل الكافى قبل مباريات الدورى، فى الوقت الذى يحاول فيه مسئولو المصرى طرح بعض الملاعب القريبة من محافظة بورسعيد والحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة لتخفيف الأعباء المالية.

وأكد مصدر مسئول بالنادى المصرى أن مجلس إدارة النادى قرر إحالة ملف الملعب إلى اتحاد الكرة لإيجاد حل مناسب واختيار ملعب لاستضافة باقى مباريات الفريق بالدورى، فى ظل تخوف البعض من إقامة أى مباريات فى الوقت الحالى بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لتوقف النشاط الكروى منذ بداية الموسم الحالى.