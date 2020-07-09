شكرا لقرائتكم مجدي عبد العاطي: الأندية الرافضة استكمال الدوري لأسباب مالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لأسوان أن تدريب الفرق الجماعية يكون أصعب من أندية الشركات بسبب الضغوط الجماهيرية.

قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: اقالة المدربين في بعض الأحيان أراه موفق وفي البعض الآخر غير موفق ، لوكن لو كان هناك قناعات من البداية بالمدير الفني لأصبحوا حائط الصد ودافعوا عنه امام الجماهير وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.

وعن حالة الجدل التي أثيرت بعد قرار عودة الدوري المصري، شدد على أن هناك حالة جدلية بعد قرار عودة الدوري وأرى أنها حالة فراغ، مشيرا إلى أن الأهلي يحافظ على حقه في استكمال الدوري وهذا حقه ولكن الأندية الراغبة في الغاء الدوري لأسباب مادية، لأنها ترى أنه مع الغاء الدوري وانطلاق موسم جديد ستوفر مبالغ مالية.

وعن أصعب مدافع واجهه خلال مسيرته بالملاعب، اكد أن وائل جمعة ومدحت عبد الهادي أصعب مدافعين واجههما في حياته وإمكانياتهم الفنية عالية، ووائل جمعة عنده قوة وصلابة في الشق الدفاعي، قائلا: "أتذكر حدث احتكاك هوائي في كرة مشتركة وحدث لي ارتجاج في المخ وفقدت الذاكرة قرابة 6 ساعات لا أدري بما يحدث حولي".