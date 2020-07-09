شكرا لقرائتكم فايلر يبحث مع عبد الحفيظ خطة الأهلي قبل عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل الإتفاق على برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة سواء على صعيد البرنامج التدريبي أو المباريات الودية المقرر أن يخوضها الفريق بجانب إمكانية أقامة معسكر داخلي إستعداداً لإستئناف التدريبات وأن كانت فكرة المعسكر غير مُرحّب بها في الفريق حيث تتجه النية لخوض عدة مباريات ودية قبل إستئناف الدوري يوم 6 أغسطس المقبل وسيناقش فايلر هذه الأمور مع مدير الكرة ، فيما سيبحث الأخير مع حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة ترتيبات والموعد المقترح لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين خلال الفترة المقبلة، قبل عودة بطولة الدورى بعد تجميد النشاط الرياضى عدة أشهر بسبب تداعيات "فيروس كورونا".

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واتفق مسئولو الأهلى والنادى السكندرى على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين، ويتم التفاوض حالياً حول موعد ومكان المباراة الودية وكذلك الإجراءات التى سيتم تنفيذها خلال المباراة بشكل يحافظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفنى وكافة عناصر الفريقين، ويبحث عبد الحفيظ مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عدة أمور خاصة بوديات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد اجرى المسحة الطبية الثالثة أمس الأربعاء، ضمن البرتوكول الذي حددته وزارة الشباب والرياضة، كما أجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق وتوماس بينكيل مخطط الأحمال مسحة طبية أمس بعد عودتهما من سويسرا مساء الأثنين الماضي وينتظر الثنائي نتيجة المسحة من أجل قيادة مران الفريق.