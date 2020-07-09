شكرا لقرائتكم فادى نجاح: المقاولون سيقاتل لحسم الوصافة وإلغاء الدوري سيضيع حقوق الكثيرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فادى نجاح، لاعب المقاولون العرب، حافظت على وزنى وجاهزيتي من خلال التدريبات جميعها كانت أون لاين خلال فترة توقف كورونا، وأضاف لاعب المقاولون العرب في برنامج لقاء خاص، على قناة on time sport1 ، المقاولون العرب يطالب بعودة الدوري لأنه أكل عيش الملايين وكرة القدم أصبحت صناعة .

وتابع فادي نجاح : "المنافسة ستكون شديدة حال عودة الدوري على المركز الثاني والمقاولون سيقاتل لحسم الوصافة"، مضيفا أن المخاطرة موجودة سواء في الدوري الجديد أو استكمال الدوري الجاري وإلغاء الدوري سيضيع حقوق الكثيرين .

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وأضاف فادى نجاح، أن الأندية التى تطالب بإلغاء الدوري العام تبحث عن مصلحتها الشخصية ولا بد من التعايش مع كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية ، قائلا: "مفيش عنصرية في أوروبا والاستفادة من اللاعب الأهم".

أكد فادى نجاح، أن حرس الحدود له فضل كبير عليا وقضيت 7 سنين الأفضل في مسيرتي بالكرة ، ولم أتوقع الفوز على الأهلي مع الحرس بثلاثية نظيفة وأحرجنا القطبين كثيرا.