شكرا لقرائتكم بدر حامد: جيل الثمانينات وضع حجر الأساس لبطولات الزمالك الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد بدر حامد نجم نادي الزمالك السابق أن جيل الثمانينات وضع حجر الأساس لبطولات القلعة البيضاء الإفريقية طيلت تاريخه بعدها، وأضاف بدر حامد أنه انتقال الى الزمالك رغبة منه في الرد على مسئولي النادي الأهلي الذين ابلغوه بأنه لن يشارك معه في هذا الموسم ما جعله ينتقل للأبيض وينتفض بتحقيق 7 بطولات كاملة خلال مشواره في قلعة ميت عقبة.
وأوضح بدر حامد خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن طارق حامد نجم الفريق الحالي يصلح للعب في كل الأجيال لذلك كان يتمنى أن يكون معهم في فترة الثمانينات.
وكشف بدر حامد عن أن جيل السبعينات كان يمتلك مجموعة من اللاعبين التاريخيين الا انه كان ينقصهم البطولات مشدداً على أنه سعيد بأن جيله استطاع أن يحقق البطولات التي اسعدت الجماهير.
واستطرد نجم الزمالك ان جيله تعرض لظلم فادح خاصة في مباراة القمة التي احتسب فيها الحكم الدولي الراحل محمد حسام تسلل لهدف المعلم حسن شحاتة الشهير الذي أضاع علينا بطولة 1982.
وأضاف بدر حامد أنه لعب كثيراً في نفس الجبهة اليسرى مع طارق يحيي الذي يعتبره أكثر من شارك معي في الجبهة اليسرى مشدداً على أن الظلم التحكيمي تعرض له الزمالك سواء محلياً أو قارياً تحكيمياً.
وتحدث بدر عن بطولة افريقيا للأندية الأبطال عام 1986 الأقرب لقلبه لأن الفريق حارب فيها الكثير وقتها واستطاع حصدها بكل فخر.
وقال بدر حامد أن الزمالك يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين للفريق الكروي الأول منهم أحمد عيد الذي ينتظر ان يكون واحداً من علامات نجاح الفريق مستقبلاً، مشدداً على أن تجربة مصطفى محمد في الإعارة للشباب لابد ان تتكرر في المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بدر حامد: جيل الثمانينات وضع حجر الأساس لبطولات الزمالك الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.