شكرا لقرائتكم شبانة: مسئولو الأهلي استقروا على إبرام صفقتين أو ثلاثة على أقصى تقدير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى والناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف اليوم السابع، إن مسئولى الأهلي استقروا على ابرام صفقتين او ثلاثة على اقصى تقدير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نجاح الإدارة الحمراء في ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب.

واكد شبانة فى لايف اليوم السابع، ان النادي الأحمر حصل بالفعل على توقيع اسامة جلال وبالتحديد في شهر رمضان الماضي، في الوقت الذي تراهن الإدارة الحمراء علي جاكسون موليكا لاقناع ناديه مازيمبي ببيعه للأهلي خلال الميركاتو الشتوي القادم في ظل تمسك اللاعب باللعب للأهلي في الوقت الذي ترفض ادارة مازيميي بيعه للفريق الأحمر والذي يعد المنافس الأقوي لمازيمبي علي بطولة دوري ابطال افريقيا.

Advertisements

واضاف شبانة فى لايف اليوم السابع، ان الساعات الأخيرة شهدت عودة رجب بكار ظهير ايمن بيراميدز للصورة حيث تم عرض اللاعب على فايلر من قبل لجنه التخطيط بعد عودته من الاجازى، وفي انتظار قراره النهائي قبل الدخول في مفاوضات رسمية لضمه.

جدير بالذكر أنه اعتبارا من الأحد المقبل، سينطلق برنامج مع شبانة على صفحة اليوم السابع فى الثامنة مساء بدلا من الخامسة أيام الأحد والثلاثاء والخميس.