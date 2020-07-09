شكرا لقرائتكم إصابة مروة عيد عبد الملك محترفة كرة اليد بقطع في الرباط الصليبى والغضروف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيبت مروة عيد عبد الملك ، محترفة كرة اليد ، ولاعبة فريق نيس الفرنسي ، بقطع في الرباط الصليبى ، و كذلك الغضروف ، مع احتمالية الخضوع لعمليةجراحية في الركبة ، ومن المقر ران تقوم اللاعبة بعمل فحوصات طبية لتحديد خضوعها للعمبية الجراحية من عدمه ، ونشرت اللاعبة عبر صفحتها موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ": ايه يا دنيا مواركيش غيرى ولا ايه! .. لسه بقول يا هادى ف حوار الكورونا وقالك نعمل رنين نطمن ع الركبه يقوم ايه قطع جزئى ف الصليبى والغضروف واحتمال عمليه " ما كفايه بقى يا لوچى ".. بس لسه هعمل test كده يوم 20 هيحدد ان شاء الله ، الحمدلله على كل شئ الدعاء بيغير الأقدار ف دعواتكم معايا ، وقادر اللى نجانى من الكورونا قادر ينجينى من الصليبى ..قل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

أعلنت مروة عيد عبد الملك محترفة كرة اليد فى صفوف نادى نيس الفرنسى عن إصابتها بفيروس كورونا وتعافيها منه، وذلك عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك"، بعد اكتشاف الإصابة بالصدفة ، وعلقت مروة عيد على صفحتها كالتالى : أنا جالى #كورونا

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مفيش يا سيدى النهاردة الصبح عملنا المسحة وتحليل الأجسام المضادة قبل بداية الموسم زى كل الناس وفجأة ع الساعة 4 العصر ألو أيوه إنتى التحليل بتاعك طلع "إيجابى" مكدبش عليك الدنيا فجأة بقت لونها أسود في عيونى بس قومت اتوضيت وصليت ركعتين شكر لله معرفش الهدوء ده جالى منين الفكرة كلها كانت إزاى هقول لأمى انا عندى كورونا وأنا ف فرنسا لوحدى دى لوحدها موال ده اللى فارقلى مكدبش عليكم إحساس صعب قوى أنك بتواجه شبح العالم كله يئس منه ومحدش عارف يعالجه وأنا مش بالقوة دى اللى يعرفنى كويس يعرف إنى بخاف ع نفسى قوى، ساعة زمن عدت عليا وكأنها سنين ما بين إزاى هواجه المرض ده لوحدى ف غربة تليفونات كتير قوى يمين وشمال أسبوعين عزل ومتخرجيش انتى فين خلى بالك وفجأة طب استنى نتيجة المسحة كمان ساعة هى اللى هتأكد وفجأة شعاع نور بيقولك لا أستنى كده ده تحليل أجسام مضادة إيجابية والمسحة الحمدلله سلبية يعنى إنتى كان عندك كورونا وخفيتى منها ودى أجسام مضادة كمية عياط رهيبة عياط فرحة عجيبة!!!.