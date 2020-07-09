شكرا لقرائتكم فايلر يقرر إقامة معسكر للأهلي في برج العرب خلال أيام وإجازة من المران غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر إقامة الفريق لمعسكر في برج العرب خلال الأيام القادمة، استعداداً لاستئناف المسابقات المختلفة سواء على المستوى المحلي أوا القاري، ومنح فايلر لاعبي الفريق أجازة من التدريبات غداً الجمعة على أن يعود الفريق لتدريباته مساء يوم السبت وبالتحديد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

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وعقد فايلر جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة شهدت الاتفاق على برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة، سواء على صعيد البرنامج التدريبى أو المباريات الودية المقرر أن يخوضها الفريق كما يبحث عبد الحفيظ مع حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة ترتيبات والموعد المقترح لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين خلال الفترة المقبلة، قبل عودة بطولة الدورى بعد تجميد النشاط الرياضى عدة أشهر بسبب تداعيات "فيروس كورونا".

واتفق مسئولو الأهلى والنادى السكندرى على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين، ويتم التفاوض حالياً حول موعد ومكان المباراة الودية وكذلك الإجراءات التى سيتم تنفيذها خلال المباراة بشكل يحافظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفنى وكافة عناصر الفريقين، ويبحث عبد الحفيظ مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عدة أمور خاصة بوديات الفريق خلال الفترة المقبلة، وحضر رينيه فايلر مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، الأربعاء، قبل نهايته بدقائق، وحرص على متابعته من خارج ملعب التتش، حيث تواجد المدرب السويسرى خارج الملعب برفقة توماس بينكيل مخطط الأحمال لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التى أجراها الثنائى، وقاد ديفيد سيزا المدرب العام مران اليوم، وعقد محاضرة فى بداية المران لشرح البرنامج التدريبى والتأكيد على بعض التعليمات الفنية والخططية التى يقوم الفريق بتنفيذها، ويستعد الأهلى لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى تقام فى سبتمبر المقبل.