شكرا لقرائتكم نجم الكرة البرتغالية: الأهلي فاوضني في عهد جوزيه للعب في صفوفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نونو جوميز نجم بنفيكا والكرة البرتغالية السابق أن مسئولي الأهلي دخلوا في مفاوضات شفهية لضمه في عصر تدريب البرتغالي مانويل جوزيه للفريق الأحمر، كاشفاً أنه تلقى أيضاً في هذا التوقيت عروض من أندية سعودية إلا أنه فضل في وقتها البقاء في نادي بنفيكا الذي يشجعه منذ الصغر وبالتالي لم يناقش عروض الرحيل من الأساس.

أوضح جوميز في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"بالفعل كانت تربطني علاقة قوية بمانويل جوزيه وكذلك مساعده في وقتها بيدور بارني والذي يشرف حالياً على تدريب نادي الجونة في مصر.

وتابع نونو جوميز أن محمد صلاح هو صاحب القرار الوحيد في تحديد مستقبله سواء بالبقاء مع ناديه ليفربول أو الرحيل لأي نادي أخر مؤكداً أنه في حالة رحيله عن العملاق الأنجليزي فتكون وجهته المحتملة في ثلاثة أندية وهي ريال مدريد وبرشلونة الأسبانيين أو بايرن ميونخ الألماني خاصة أنه من الصعب ان ينتقل لنادي أنجليزي أخر بسبب علاقته بجماهير ليفربول.

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وأضاف نونو جوميز أن أسلوب مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو أختلف عن السابق بعد كبر سنه مؤكداً أنه بدأ في استخدام خبرته الكبيرة اثناء لعب المباريات وأصبح لا يعتمد على الركض الكثير كما كان يفعل سابقا.