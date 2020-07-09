شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك يصدم الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل أحمد عيد عبد الملك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك دفاعه عن حق فريقه في لقب نادى القرن الأفريقي.

وكتب عيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :"ريال مدريد اخد نادي القرن الاوربي بالاستفتاء وكمان معاه اكتر عدد بطولات تشامبيونز الي هي البطولة الأقوي".

أضاف أحمد عيد :"اي سي ميلان اعترض علشان معاه بطولات اكتر من الريال بس بطولات متنوعة فأنت لا معاك دي ولا عندك دي".

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لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق قضية "بطل القرن الحقيقى"، الذى جهز مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور ملف كامل للمطالبة بالحصور على لقب نادي القرن الأفريقي، مبررين ذلك بأنهم أصحاب التتويج بعدد أكبر من البطولات القارية في القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" من قبل في تحديد صاحب اللقب.

وتعد قضية "بطل القرن" بسبعة أرواح لأنه منذ 20 عاما على حسمها لصالح النادى الأهلى، وما زال الزمالك وجماهير تعتقد أنها حق تم سلبه منهم مع نهاية القرن الـ20.

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، على إقامة احتفالية الخميس، احتفالا بلقب بطل القرن الحقيقى واعتبار يوم 9 يوليو ذكرى تتويج الزمالك باللقب.