شكرا لقرائتكم عين الحسود.. إصابة محمد الشناوي بكدمة شديدة في تدريبات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض الدولي المصري محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لكدمة شديدة خلال تدريبات اليوم أدت الى عدم قدرته على استكمال المران اليوم الخميس.

وخاض الفريق الكروي الأول تدريباته اليوم بملعب مختار التتش شهدت ندية كبيرة وحماس من جانب اللاعبين نتيجة متابعة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاعبين وأدائهم الفني والبدني خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلم "الخليج 365" أن الجهاز الطبي للفريق الكروي اطمأن على الحارس بالرغم من خروجه وخضوعه لجلسه علاج بالثلج نتيجة الكدمة إلا أنه سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي عقب الاطمئنان عليه بعد غداً السبت قبل انطلاق المران الرئيسي.

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة . كما أعلن توفيق عن تمديد عقد سعد سمير مدافع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة .

جاء ذلك فى ضوء تكليفات محمود الخطيب رئيس النادي بهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتوفير احتياجاته الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة ، خاصة أن الشناوي وسعد سمير من الركائز القوية والتى تعطي للنادي بإخلاص كبير .

وقال أمير توفيق إن تمديد عقد اللاعبين الكبيرين يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقًا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة .

وأضاف أن التفاوض مع الشناوي وسعد لم يستغرق وقت وكانت هناك إستجابة سريعة وتقدير منهما لرغبة النادي فى استمرارهما أطول فترة ممكنة.

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وأشار إلى أن الشناوي لم تكن له أية شروط على الاطلاق وجرت الأمور كما هي العادة فى الأهلي من تقدير متبادل . أما سعد سمير فقد ضرب المثل والقدوة فى الإخلاص للنادي خاصة أنه لم يكن مقيدًا فى قائمة الفريق لظروف الإصابة التى لحقت به ولكن كان موقفه إيجابيا للغاية ولم يلوح بأى شئ سلبي .

وكان سعيدًا بقرار النادي ومتعاونًا لأقصى درجة ممكنة والأتفاق علي بنود عقده لم يستغرق دقائق معدودة ، ورحب بالعرض المقدم من النادي دون شروط . وأكد مدير التعاقدات على أن إدارة الأهلي حريصة على تقدير كل أبنائها الذين يعطون بإخلاص . واذا كان هناك تعاون كبير من جانب الشناوي وسعد وهذا ليس بجديد عليهما . لكن كان هناك أيضًا تقدير من جانب الإدارة التى تعمل على توفير كل أحتياجات الفريق لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق طموحات جماهير الأهلي على الصعيدين المحلي والقاري.

وعقد فايلر جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة شهدت الاتفاق على برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة، سواء على صعيد البرنامج التدريبى أو المباريات الودية المقرر أن يخوضها الفريق كما يبحث عبد الحفيظ مع حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة ترتيبات والموعد المقترح لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين خلال الفترة المقبلة، قبل عودة بطولة الدورى بعد تجميد النشاط الرياضى عدة أشهر بسبب تداعيات "فيروس كورونا".

واتسم مران النادى الأهلى اليوم الخميس، بالقوة والندية الذى أقيم ملعب التتش اليوم الخميس، استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وحضر رينيه فايلر مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، قبل نهايته بدقائق، وحرص على متابعته من خارج ملعب التتش، حيث تواجد المدرب السويسرى خارج الملعب برفقة توماس بينكيل مخطط الأحمال لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التى أجراها الثنائى.

وقاد ديفيد سيزا المدرب العام مران اليوم، وعقد محاضرة فى بداية المران لشرح البرنامج التدريبى والتأكيد على بعض التعليمات الفنية والخططية التى يقوم الفريق بتنفيذها، ويستعد الأهلى لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى تقام فى سبتمبر المقبل.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الأهلى منح اللاعبين راحة غدا الجمعة من التدريبات، على أن يستأنف الفريق مرانه فى الخامسة عصر السبت المقبل.