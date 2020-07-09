شكرا لقرائتكم منافسة شرسة بين 4 فرق بالمجموعة الثانية للصعود لدورى الأضواء والشهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر مقترح جديد داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، سيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة، لإنهاء أزمة دوري الدرجة الثانية، الذي يمثل عبئا ماليا كبيرا على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية، على الرغم من تبقي 5 جولات فقط على نهاية المسابقة .

ويتبنى جمال محمد علي وسحر عبد الحق عضوا اللجنة الخماسية مقترحا بإقامة ثلاث دورات رباعية بين أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة، ويصعد منها الأول إلى الدوري الممتاز مع إلغاء الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ففى المجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى والإسكندرية يتنافس أربع فرق وهم دمنهور وغزل المحلة وفاركو والمنصورة على الصعود .. نرصدهم فى التقرير التالى :-

دمنهور

بالرغم من قلة الإمكانيات والازمات المالية التى تحيط بفريق دمنهور استطاع كمال فريد ابن النادى من تحقيق إنجاز بمواصلة الإنتصارات والتحليق بصدارة المجموعة برصيد 33 نقطة بعدما خاض الفريق 17 لقاء فاز فى 10 وتعادل 3 وخسر 4 أحرز لاعبوه 22 هدفا ومنى مرماه بـ14 هدفا .

غزل المحلة

يعد المنافس الأقوى لدمنهور على الصعود للأضواء بفضل مديره الفنى خالد عيد والجماهير الكبيرة التى تزحف خلف الفريق فى المباريات الحاسمة بعد اقتراب المشوار من نهايته وعودة الفلاحين لمكانهم الطبيعى بدورى الأضواء .

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خاض المحلة 17 مباراة فاز فى 9 وتعادل 5 وخسر 3 ، احرز لاعبوه 22 هدفا ومنى مرماه 10 أهداف .

فاركو

اكثر فرق المجموعة استقرارا سواء على المستوى الفنى بقيادة الدكتور أحمد عاشور صاحب إنجاز الصعود فيما سبق مع دمنهور او على المستوى الإدارى .

يحتل فاركو المركز الثالث بالمجموعة برصيد 32 نقطة من 17 لقاء فاز 8 لقاءات وتعادل فى مثلهم بينما لم يخسر سوى مباراة وحيدة ، احرز لاعبوه 19 هدفا ومنى مرماه بـ9 أهداف .

المنصورة

أقل الفرق حظوظا فى المنافسة على الصعود بالرغم من الطفرة التى حدثت للفريق مع ياسر عبد الواحد ابن النادى الذى نجح فى تحقيق بعض الإنتصارات المتتالية أدت لدخول الفريق المنافسة بعدما كان يصارع على البقاء بالمسابقة .

خاض المنصورة 17 لقاء فاز فى 8 وتعادل 6 وخسر 3 ، احرز لاعبوه 20 هدفا ومنى مرماه بـ14 هدفا .