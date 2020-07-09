شكرا لقرائتكم نونو جوميز: البلدوز وكوكا وعبد الستار صبري حققوا نجاحات كبيرة بالبرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث نونو جوميز نجم منتخب البرتغال السابق عن نجاحات اللاعبين المصريين في البرتغال، مؤكدا أنه يتذكر جيدا عبد الستار صبري هو لاعب سريع ومن الصعب ايقافه وكان يسبب إزعاج للمنافسين.

قال في تصريحات لبرنامج "be on time" على قناة أون تايم سبورتس1: أتذكر مجدي عبد الغني كان لاعب جيد واضافة لنادي بيرامار، كما أتذكر أحمد حسن كوكا الذي لعب لصفوف سبورتنج براجا.، وهو يلعب حاليا في صفوف أولمبياكوس اليوناني

كشف جوميز أنه يتواصل مع أندية الأهلي وبيراميدز والجونة من أجل انتقاء المواهب المصرية والاحتراف في سن مبكرة، لاسيما وأنه يساعد شقيقه في شركة تسويق رياضي.

وشدد على أن اللاعبين المصريين يتشابهون مع البرتغاليين من حيث أن لديهم مهارات كبيرة واسلوب مختلف في اللعب ولديهم موهبة عالية وكأنهم موهوبين بالفطرة.

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وعن المفاوضات معه لتولي تدريب أحد الفرق المصرية، أفصح أنه كان هناك مفاوضات للعمل في مصر ولكنها لم تكلل بالنجاح ، مضيفا أن البرتغالي مانويل جوزيه حقق نجاحات في مصر مع الأهلي وتمكن من صناعة تاريخ كبير مع الفريق الأحمر، وتقديم صورة مشرفة للمدربين البرتغاليين في افريقيا.

وعلق جوميز عن توهج محمد صلاح رفقة ليفربول، بالتأكيد على أنه يقدم عروضا هائلة وبات من أهم اللاعبين على مستوى العالم .

أضاف: رحيل صلاح او بقاؤه مع ليفربول هو قراره الشخصي، ولكن أرى أنه مستقر في ليفربول وبامكانه ان يصبح أسطورة للريدز في المستقبل، لو اختار البقاء في قلعة الأنفيلد.