شكرا لقرائتكم منسق صن داونز لـ الزمالك: "كيف تقنع أفريقيا أكملها بأنك نادى القرن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتقد خالد على المنسق الإعلامى لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، نادى الزمالك بعد تجديده أزمة نادى القرن، وإعلانه اليوم، 9 يوليو موعداً للاحتفال بجائزة نادى القرن، على الرغم من تتويج الأهلى بها قبل 20 عامًا، عندما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فوز الأهلى باللقب عام 2000 وتسلم صالح سليم أيقونة القلعة الحمراء الجائزة فى حفل بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

كتب المنسق الإعلامي لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، "نفرض جدلاً إنك أقنعت بعض من جماهيرك بأنك نادى القرن، كيف تقنع أفريقيا كلها والأهلى بطلها وأنهم من شمال القارة إلى جنوبها يتغنون بحب الأهلى، وأن الأهلى بطل القرن الماضى والحاضر والمستقبل، جمهوره دا حماه".

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن الزمالك هو نادى القرن الحقيقى وهذا ليس استغلال لعلامة تجارية فهناك زمالك قلين هل أقوم برفع قضية وهناك مطاعم باسم الأندية هل سنرفع عليها قضية؟".

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وتابع مرتضى منصور فى مؤتمره المنعقد مع "جروبات" الزمالك قائلا:"لن نترك قضية نادي القرن مش هنسيبها لأنها قضية حقيقية وحق آلاف الملايين اللي لسه هيتولدوا، ورفضنا نعمل مليونية لأننا مش بنستقوي بالجماهير، جماهير نادي الزمالك هى السند الأول للدولة المصرية والنادي ، طالما هناك جماهير واعية تساند النادي لن يسقط الزمالك".

ويجتمع مرتضى منصور برموز الزمالك القدامى وأعضاء الجروبات بصاله محمد حسن حلمي في مقر القلعة البيضاء من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي، شهد الاجتماع حضور العديد من رموز النادي مثل محمود الخواجة وعادل الدسوقي ومحمد رأفت وعفت نصار ومصطفى النقيب وطارق يحيى وهاني عبادة وفاروق جعفر ومدحت عبد الهادي، بجانب حضور عدد من أصحاب الجروبات الزملكاوية.

كما قال منصور: "من يروج لسحب أرض النادي بمدينة السادس من إكتوبر كاذب هناك شركة كبيره وطنيه تولت المسئولية لإنشاء فرع النادي والاستاد، وكل من يقوم بترويج تلك الشائعات سيدفع الثمن وهناك قضايا تخصهم يتم التحقيق فيها، وسيكون الحساب كبير لأن هناك قضاء عادل"، مختتما حديثه أنه لن يعمل أحد فى النادى بطريقة الابتزاز.