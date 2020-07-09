شكرا لقرائتكم تعيين الدكتور باسم السبكى رئيسًا لقطاع كرة اليد بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تعيين الدكتور باسم السبكى رئيسًا لقطاع كرة اليد بالنادى باستثناء الفريق الأول، بعدما أشاد مجلس إدارة القلعة البيضاء بإمكانات السبكى والجهد الذى بذله فى تحقيق البطولات مع كوماندوز اليد فى الفترة الماضية، وذلك بعدما استقر مسئولو النادى الأبيض على تعيين حسين زكى مديرًا فنيًا لفريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك، خلفا لباسم السبكى، ومعه حسن يسرى مدربا عاما والإبقاء على حمادة عبد البارى مديرًا للجهاز.

وكان الزمالك قد نجح مؤخرًا فى التجديد لنجم فريق اليد يحيى الدرع، الذى أكد أنه فخور بتواجده فى القلعة البيضاء مشيرًا إلى أنه جدد عقده لمدة موسمين، مضيفًا: "سعيد جدًا إنى مكمل مع الزمالك الذى حققت معه إنجازات كبيرة على مدار موسمين، موجهًا الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس النادى على الاحترام والتقدير الذى وجده منه وكذلك أحمد مرتضى وأحمد عادل عبد الفتاح عضوا مجلس الإدارة على تعاونهما فى إنهاء التجديد للفريق.. مشددًا على أنه لم يكن يحتاج إلى تفكير كى يحسم أمر التجديد أو التفضيل بين الزمالك والأهلى لأنه مرتاح نفسيًا بتواجده ولعبه لفريق كبير بحجم الزمالك.

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وأشار نجم كوماندوز يد الزمالك إلى أن أحمد الأحمر لاعب الفريق، قائد كبير وتاريخ ووجوده بجانبه فى الملعب شرف له بالتأكيد ويتعلم منه الكثير، موضحًا أن فريق اليد بالزمالك يتميز عن باقى الفرق بروح الأسرة الواحدة وأى لاعب يأتى من الخارج يندمج سريعًا ولا يشعر بالغربة أبدًا.

وتمنى الدرع انتهاء وباء كورونا سريعًا لعودة الحياه الرياضية لطبيعتها متمنيا أيضًا السلامة للجميع، مُختتمًا تصريحاته بوعد جماهير الزمالك ببذل أقصى الجهد لتحقيق الفوز بجميع البطولات متمنيًا أن يكون يد الزمالك دائمًا مصدر الفرحة لهم.