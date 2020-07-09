شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تجتمع بأندية مطروح والبحيرة لمناقشة تعديلات اللائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واصلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاتها مع الأندية بجميع درجاتها، حيث عقدت اليوم اجتماعا مع أندية مجموعة مطروح والبحيرة بالقسم الثالث ، وذلك بمقر الاتحاد ، استمعت خلاله إلى مطالب الأندية واحتياجاتها فيما يتعلق بالمسابقات واللائحة الجديدة.
وحضر الاجتماع عن الأندية، الدكتور محمد عيد ممثلا لنادي السكة الحديد، وأحمد محمد فاروق عبد المنعم عن نادي سبورتنج، وشريف رمضان ومحمد حامد سويلم عن مركز شباب المعمورة، ومحمود إبراهيم الشافعي عن نادي الترام، وعبد المقصود السيد عن مركز شباب بولين، وطارق رمضان حسن عن مركز شباب القباري، وكريم عادل عبد الصمد عن نادي كوم حمادة، وعاطف سالم عن نادي المصري، وعبد الناصر عبد السلام عن نادي نهضة العامرية، وشعبان مبارك ومصطفى رمضان عن نادي بدر الرياضي، ومحمد أبو خليل عن نادي رشيد.
ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات يوم السبت المقبل بلقاء أندية مجموعتين من القسم الثالث بمقر الاتحاد في اجتماعين منفصلين تنفيذا للاجراءات الاحترازية.
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