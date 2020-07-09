شكرا لقرائتكم زيدان: فينيسيوس سيعيد فحص كورونا بسبب وقوع خطأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس، إن فينيسيوس جونيور سيكرر فحص كوفيد-19 بعد وقوع خطأ في الفحص الأول لكن نتيجة الجناح البرازيلي لم تكن إيجابية.

ولم يتدرب المهاجم البرازيلي (19 عاما) مع التشكيلة يوم الخميس كإجراء احترازي قبل استضافة ألافيس الجمعة.

وأبلغ زيدان مؤتمرا صحفيا افتراضيا : لم تكن النتيجة إيجابية لكن حدث خطأ في الفحص، حدثت أخطاء في حالات أخرى ولذلك نتبع البروتوكولات بعدم السماح له بالتدريب كإجراء وقائي، لكن النتيجة ليست إيجابية وسيخضع لفحص جديد هذا المساء واذا كان كل شيء على ما يرام سيعود للتدريب مع المجموعة واللعب.

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وسيفقد ريال جهود لوكا يوفيتش حيث ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المهاجم الصربي أجبر على عزل نفسه بالمنزل كإجراء وقائي بعد الاختلاط مع صديق أصيب بالفيروس.

وأكد المدرب الفرنسي أن يوفيتش (22 عاما) الذي تعثر في موسمه الأول في مدريد وكان يتعافى من إصابة بالقدم لن يشارك في المباراة.

وتابع: لا نريد المخاطرة به ولن يكون بالتشكيلة وأتمنى أن تتغير الأمور سريعا وأن يعود للعب خلال وقت قريب، هناك أمور تحدث وهو ليس سعيدا جدا خاصة بعد الإصابة لكنه لاعب جيد جدا ويبرع في تسجيل الأهداف لكنه لا يشارك كثيرا، سنعتمد عليه في العام المقبل أيضا.

ويتصدر ريال مدريد الدوري برصيد 77 نقطة بفارق نقطة واحدة عن غريمه برشلونة لكن تتبقى مباراة لفريق زيدان.