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ريال بيتيس يعلن تعاقده مع المدرب بيليغريني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، تعيين التشيلي مانويل بيليغريني في منصب المدير الفني الجديد للفريق بداية من الموسم المقبل.

وسيتولى بيليغريني تدريب ريال بيتيس بعقد يمتد لثلاثة أعوام، وحقق العديد من النجاحات خلال مسيرته التدريبية، كان أبرزها مع مانشستر سيتي حيث فاز معه بلقب الممتاز بجانب لقبين في كأس رابطة المحترفين.

وجاءت آخر محطة في مسيرة بيليغريني التدريبية عبر بوابة ويستهام يونايتد حيث قاده لمدة 19 شهرا قبل إقالته في ديسمبر الماضي.

وسيكون بيتيس رابع محطة لبيليغريني في بعد فياريال وريال مدريد وملقة.

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