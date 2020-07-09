شكرا لقرائتكم سولشاير: مانشستر يونايتد يجب أن يكون واقعياً في سوق الانتقالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن فريقه يجب أن يكون واقعيا في سوق الانتقالات بسبب التأثير المالي لجائحة فيروس كورونا.

وارتبط اسم يونايتد بجيدون سانشو لاعب بروسيا دورتموند وجاك غريليش لاعب أستون فيلا لكن سولشاير أوضح أن الجائحة غيرت نظرة النادي إلى أسعار اللاعبين.

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وأبلغ سولشاير الصحفيين قبل مواجهة أستون فيلا المتعثر في وقت لاحق من يوم الخميس : يجب أن يكون الأمر واقعيا. أعتقد أن العالم كله تغير على الجانب المالي والنظرة إلى أسعار اللاعبين، لا أفكر على المدى القصير أو مناسبة الأمر لي على المدى القصير. أفكر دائما على المدى البعيد وأحاول إبرام صفقات جيدة، سأكون حريصا فيما يتلق بالمال ومالي الشخصي أيضا.

وأوضح سولشاير أن يونايتد يأمل في بقاء الفرنسي الدولي بول بوغبا الذي تألق منذ عودته من إصابة في الكاحل، وينتهي عقد بوغبا بنهاية الموسم المقبل لكن يونايتد يملك حق تمديد التعاقد لعام آخر.

وقال سولشاير: أريد بقاء أفضل اللاعبين. أرى أن بوغبا يتحسن شيئا بشيء منذ عودته من الإصابة، إنه يستمتع بما يقدمه ودعونا نرى أين سيأخذنا ذلك.