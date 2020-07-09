كتب: ضياء السقا حقق ليفربول فوزا مستحقا على حساب نادي برايتون ألبيون بنتيجة 3-1 خارج أرضه، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي. وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدفين وصنع آخر، ليدخل بقوة في صراع الهدافين ويرتقي إلى المركز الثالث. وكان مانشستر سيتي قد تمكن من تحقيق انتصار عريض على حساب فريق نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “الإتحاد” والذي كانت من جانب واحد فقط. وفيما يلي جدول ترتيب الدوري بعد نتائج مباريات الجولة 34: 1- ليفربول 92 نقطة 2- مانشستر سيتي 69 نقطة 3- تشيلسي 60 نقطة 4- ليستر سيتي 59 نقطة 5- مانشستر يونايتد 55 نقطة 6- ولفرهامبتون 52 نقطة 7- شيفيلد يونايتد 51 نقطة 8- آرسنال 50 نقطة 9- بيرنلي 49 نقطة 10- توتنهام 48 نقطة 11- ايفرتون 44 نقطة 12- نيوكاسل 43 نقطة 13- ساوثهامبتون 43 نقطة 14- كريستال بالاس 42 نقطة 15- برايتون البيون 36 نقطة 16- ويست هام 31 نقطة Advertisements 17- واتفورد 31 نقطة 18- أستون فيلا 27 نقطة 19- بورنموث 27 نقطة 20- نورويتش سيتي 21 نقطة قائمة الهدافين: وعلى صعيد الهدافين، صعد محمد صلاح إلى المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي البريميرلييج لهذا الموسم برصيد 19 هدفًا، بعدما سجل هدفين في مرمى برايتون، ليصبح على بعد 3 أهداف فقط من جيمي فاردي المتصدر بـ 22 هدفًا. ترتيب هدافي الدوري الانجليزي: 1- جيمي فاردي.. 22 هدفًا 2- بيير إيمريك أوباميانج.. 20 هدفًا 3- محمد صلاح .. 19 هدفًا 4- داني إينجز .. 18 هدفًا 5- سيرجيو أجويرو .. 16 هدفًا 6- ساديو ماني .. 16 هدفًا 7- راؤول خيمينيز .. 15 هدفًا 8- ماركس راشفورد .. 15 هدفًا 9- أنتوني مارسيال .. 15 هدفًا 10- تامي أبراهام .. 14 هدفًا 11- رحيم ستيرلنج .. 14 هدفًا 12- هاري كين .. 13 هدفًا

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كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على برايتون.. وقائمة الهدافين بعد هدفي صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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