نونو جوميز: 3 أندية فقط تناسب صلاح.. وعانينا أمام عبدالستار صبري فاشتريناه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح نونو جوميز لاعب منتخب البرتغال وبنفيكا السابق بأن المصري عبدالستار صبري صديق له ودائم التواصل معه، وقال أن محمد صلاح جناح ليفربول الحالي، يستطيع أن يتخذ القرار الصائب في مسيرته لكنه شدد على أن 3 أندية فقط بخلاف فريقه الحالي يمكن أن تضيف له.

وقال نونو جوميز في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية :"عبدالستار صبري صديقي وأرسل تحياتي له الآن وأتمنى أن يكون بخير، وكنت أتحدث معه منذ أيام."

وتابع: "عبدالستار كان لاعبًا جيدًا جدًا وله أسلوب جيد للغاية لا يمكن توقع قراراته وأنت تواجهه ويستطيع أن ينفذ الركلات الثابتة بشكل رائع."

وتحدث عن الطريقة التي انضم بها لاعب المنتخب المصري السابق إلى بنفيكا قائلًا: "أتذكر أن بنفيكا كان يلعب ضد باوك في البطولة الأوروبية وعانينا كثيرًا منه فكان قرار إدارة بنفيكا في هذا التوقيت هو التعاقد معه لينضم إلى الفريق."

وأبدى جوميز رأيه في اللاعبين الأخرين، قائلًا: "أتذكر أيضا مجدي عبدالغني أنه لاعب في نادي بيرامار وكان لاعبًا جيدًا جدًا وأدى الكثير من الأوقات الجيدة مع الفريق."

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وأضاف: "كوكا أيضًا كان لاعبًا جيدًا مع براجا وأدى بشكل جيد لكن الإصابة حرمته من استمرار العمل الجيد الذي بدأه."

وفيما يتعلق برأيه في قدرات المصري في كرة القدم، قال: "اللاعب المصري يشبه البرتغالي بسبب المهارة والأسلوب المميز في اللعب، والمصري معروف بالموهبة الفطرية وكأنهم ولدوا بهذه الموهبة."

وأبدى رأيه في مستقبل محمد صلاح، قائلاً: "بقاء محمد صلاح في ليفربول أو الرحيل قرار شخصي يعتمد على مشاعره في الوقت الحالي واحساسه بالوجود في النادي، مع أعرفه من الأخبار والطريقة التي يلعب بها استطيع القول بأنه سعيد للغاية في ليفربول ويؤدي بشكل جيد بعد عودة الكرة، وبالتأكيد لا أحد يعلم المستقبل وماذا يدور في ذهنه."

واستطرد: "ربما يريد الانتقال إلى دولة أخرى أو لناد أخر ليكتسب خبرات جديدة، لكني فقط أرى أن هناك ناديين أو ثلاث فقط مع ليفربول يمكن أن يلعب لها صلاح لأن ليفربول بطل أوروبا في النسخة الماضية وبطل الدوري الانجليزي وهي المسابقة الأقوى في العالم بالوقت الحالي."

وتحدث عن الأندية التي يمكن أن يقبل صلاح اللعب لها، قائلًا: "حتى ينتقل صلاح من ليفربول ربنا ينتقل إلى برشلونة، ريال مدريد أو بايرن ميونيخ، لا أعلم لكن هذا يجب أن يكون قراره الشخصي وإن كانت أرى أنه متواجد مع أحد أفضل المدربين يورجن كلوب وفي أحد أكبر أندية العالم."