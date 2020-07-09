مدرب حراس الأهلي: العودة لبلجيكا مستحيلة.. وموقف دوري الأبطال مجنون للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى الأهلي بأنه لا يفكر في العودة إلى بلاده على الإطلاق، معبرًا عن سعادته بالعمل مع ناد كبير للغاية، كما وصف منافسة 4 فرق من مدينتين في مصر وبالمغرب بدوري الأبطال بالأمر المجنون.

وقال ياناكون في تصريحاته لموقع "وال فوت" البلجيكي: "من تأجيل إلى تأجيل، 3 أشهر مرت وفي النهاية السلطات سمحت بعودة لتدريبات، أنا سعيد للغاية ومن المستحيل أن أعود إلى بلجيكا."

وتابع: "تم تمديد عقدي مع الناد بجانب كافة عناصر الجهاز الفني لمدة موسم إضافي، هل أتخيل البقاء هنا لفترة طويلة؟ لما لا! أنا مستمتع للغاية، أنا في ناد كبير للغاية."

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وتحدث عن تجربته الأول التي خاضها خارج أوروبا، قائلًا: "هذا لا يصدق، حسنًا هي رحلتي الأولى في الخارج لذا أن لدي الكثير من المتعة، لقد زرنا العديد من البلدان ولعبنا العديد من المباريات الرائعة."

وأوضح رأيه في نصف نهائي دوري الأبطال الذي سيقام سبتمبر المقبل، وسيشهد مواجهة الوداد البيضاوي قائلًا: "الزمالك النادي الأخر في القاهرة سوف يواجه بنفس البطولة الرجاء النادي الأخر في الدار البيضاء، هذا شيء جنوني حقًا."

واختتم بالحديث عن وضعه خلال الجائحة: "لم اتمكن من رؤية أسرتي لفترة طويلة، هذا حقيقي، كان علي أن انتظر، لكنه موقف عالمي، من أنا لأشكتي؟ نحن نقوم بعملنا وننتظر الخروج من الجائحة بشكل جيد."