كاف يوضح.. مصير تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن مصير الجولات الأربع المتبقية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة، بالإضافة إلى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من خلال اجتماع المكتب التنفيذي - نهاية الشهر الماضي - قد قرر تأجيل بطولة أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون إلى عام 2022 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكر الكاف من خلال خطاب رسمي إلى الاتحادات الأهلية وحصل يلا كورة على نسخة منه: "لن يتم المساس باسم بطولة أمم أفريقيا كما سيتم دراسة المواعيد مع الدولة المستضيفة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، لكن سيتم ارسال جدول الجولات المتبقية في التصفيات قريبًا إلى الاتحادات الأهلية."

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ويتبقى 4 جولات للمنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة الكاميرون.

وكانت القرعة قد وضعت المنتخب المصري في المجموعة G رفقة كل من جزر القمر وكينيا وتوجو، وحقق أبناء المدرب حسام البدري نقطتين فقط في الوقت الذي تحتل فيه جزر القمر المركز الأول برصيد 4 نقاط.

وفيما يخص التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 ذكر الكاف أنه بعد تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتم الكشف عن هذه المباريات في وقتٍ لاحق.

قرعة تصفيات كأس العالم أوقعت مصر في المجموعة F رفقة أنجولا، الجابون، وليبيا.