تقرير.. سر القدم اليسرى.. من الأمثل لدعم دفاع مانشستر يونايتد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

تطور أداء مانشستر يونايتد الهجومي بشكل مبهر، خاصة في ظل انسجام الشاب ماسون جرينوود مع تشكيل الفريق الأول، وتعافي ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال اللذين عانيا كثيرًا من الإصابات، لكن تبقى مشكلة خط الدفاع أزمة في رأس المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير.

وسجل مانشستر يونايتد 11 هدفًا خلال مواجهاته الثلاث الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز على شيفيلد يونايتد وبرايتون بثلاية نظيفة، واكتسح بورنموث بخمسة أهداف مقابل هدفين، وكان تألق صانع اللعب البرتغالي برونو فيرنانديش أحد أبرز أسباب التطور الهجومي.

لكن ثنائية بورنموث رغم الفوز العريض كشفت أزمة دفاعية واضحة لا يزال يعانيها العملاق الإنجليزي، وصرح سولشاير بوضوح عقب نهاية مواجهة بورنموث بأن فريقه في حاجة إلى مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى.

وقام الإنجليزي هاري ماجواير، الذي أصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، عندما تعاقد معه مانشستر يونايتد الصيف الماضي من صفوف ليستر سيتي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، بأدوار المدافع المطلوب منه التعامل بالقدم اليسرى، رغم أنه يلعب بشكل أساسي بقدمه اليمنى، وذلك بسبب عدم وجود مدافع يجيد اللعب بتلك القدم في صفوف الفريق.

ويضم خط دفاع مانشستر يونايتد إلى جانب ماجواير أسماءً مثل السويدي فيكتور ليندلوف، الإيفواري إيريك باييه والإنجليزيين فيل جونز وأليكس توانزيبي.

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ويعد الهولندي ناثان أكي مدافع بورنموث أحد أبرز أهداف مانشستر يونايتد، لكن "الشياطين الحمر" قد يجدون منافسة شرسة من قبل تشيلسي الذي نشأ اللاعب بصفوفه قبل انتقاله إلى بورنموث، وكذلك مانشستر سيتي الذي يراقب اللاعب.

ويعاني بورنموث للنجاة من الهبوط في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 27 نقطة.

وإلى جانب أكي الذي يتميز في اللعب بالقدم اليسرى، أشارت تقارير بريطانية إلى العديد من المدافعين الذي سيخدمون فلسفة سولشاير، بإجادتهم اللعب بالقدم اليسرى، أبرزهم الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة الإسباني، والذي تفاوض معه مانشستر يونايتد بالفعل في وقت سابق.

كما استعرضت شبكة "سكواكا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم عدة أسماء، أبرزها تبرون مينجز مدافع فريق أستون فيلا، الذي يعاني في صراع الهبوط أيضًا.

وبرز بين المدافعين المرشحين لدعم خط دفاع مانشستر يونايتد المدافع الشاب إيفان نديكا، الذي تألق بصفوف فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني.