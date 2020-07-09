كاف يكشف.. كيف سيحدد موعد الموسم الجديد لبطولات الأندية وفترة القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:
أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن موعد طلب المشاركة وفتح القيد لتسجيل اللاعب موسم 2020-2021 في بطولات الأندية التي ينظمها سيحدد بعد إعلان موعد نصف نهائي بطولتي الموسم الحالي 2019-2020.
وقال كاف في خطابه إلى الاتحادات المحلية الذي أرسله أمس الأربعاء، إثر اجتماع المكتب التنفيذي 30 يونيو الماضي: "الموعد النهائي للمشاركات، وتوقيت تسجيل اللاعبين، وموعد الموسم الجديد سيتم التأكيد عليه وإعلانه بعد تحديد موعد نصف النهائي من موسم 2019-2020."
وانتشرت تقارير إعلامية مصرية في الأونة الأخيرة أن فترة تسجيل اللاعبين في بطولات كاف للأندية ستكون في النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وتابع كاف: "يضاف إلى ذلك، تقرر أن تكنو التبديلات الخمسة التي تبناها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال فترة الجائحة مطبقة على بطولات الأندية لموسم 2020-2021، وفقًا للقواعد المحددة."
وسمح الاتحاد الإفريقي بإجراء 5 تبدلات في المباراة الواحدة، بشرط أن يكون لكل فريق 3 فرص لإجراء التبديل أثناء سير المباراة.
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