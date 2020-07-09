"خمسة تبديلات".. كاف يوضح نظام نصف نهائي دوري الأبطال وموقف الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في خطاب أرسله إلى الاتحادات المحلية الموقف الخاص باستضافة الكاميرون لباقي مباريات دوري أبطال إفريقيا، ومعايير إقامة نصف النهائي، وقاعدة التبديلات الخمسة.

وقال كاف في خطابه للاتحادات الأعضاء بشأن اجتماع المكتب التنفيذي الذي أقيم 30 يونيو الماضي عبر الفيديو: "كاف بانتظار التأكيد من الكاميرون المستضيفة للنهائي على إمكانية استضافة مباراتي نصف النهائي من أجل اخطار الأطراف المعنية بالأمر في حينه."

وتابع: "تاريخ المباريات سيتم التأكيد عليه في موعد لاحق."

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أما عن نظام نصف نهائي البطولة، فقد أوضح الاتحاد الإفريقي قائلًا: "سيقام من مباراة واحدة، وفي حالة التعادل بعد الوقت الأصلي يتم لعب وقت إضافي على شوطين كل منهما 15 دقيقة، وإذا ظلت النتيجة على التعادل بعد الوقت الإضافي سيتم تحديد الفائز من خلال ركلة الترجيح من نقطة الجزاء."

واعتمد الاتحاد الإفريقي قاعد التبدلات الخمسة التي اقترحها الاتحاد الدولي لكرة القدم في زمن الجائحة خلال ما تبقي من مباريات في موسم 2019-2020: "كل فريق سيتم السمح له بإجراء 5 تبديلات، من أجل تقليل احتمالية اعاقة وقت المباراة لكل فريق 3 فرص للقيام بالتبديل خلال المباراة مع إمكانية السماح بالتبديلات بين شوطي المباراة."

وفي حالة قيام الفريقان بالتبديل في نفس الوقت، سيتم اعتباره واحدة من الفرص الثلاثة المسموح بها لكل فريق، والتبديلات غير المستخدمة يسمح بالاعتماد عليها في الوقت الإضافي.