خبير لوائح: أنهينا المذكرة القانونية لنادي القرن.. وسيتم رفعها لاتحاد الكرة الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال خبير اللوائح محمد بيومي، إنه تم الانتهاء من كتابة المذكرة القانونية الخاصة بنادي القرن الأفريقي، لافتًا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تقديمها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم الذي بدوره سيرفعها إلى نظيره الأفريقي.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال بيومي: "أنهيت المذكرة القانونية التي سيتم إرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأضاف: "سنجتمع يوم الثلاثاء مع اللجنة المشرفة بالزمالك وسيتم عرض المذكرة عليهم ومن ثم تقديمها لاتحاد الكرة المصري الذي بدوره سيرسلها إلى كاف، لنبدأ أولى الخطوات الحقيقية نحو استعادة اللقب".

وتابع: "اللقب من حق الزمالك، وإذا لم أكن مقتنعًا بذلك، لما قبلت المهمة التي أسندها لي مجلس إدارة النادي الأبيض".

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وواصل: "هناك أمور من الصعب التحدث عنها في وسائل الإعلام حتى لا يستغلها الطرف الآخر".

وبسؤاله عما إذا كان من الممكن أن يسلب اللقب من الأهلي بعد مرور 20 سنة، قال: "نعم يمكن، ولكن لن أفصح عن أي تفاصيل أخرى، القضية معقدة وصعبة".

وأكمل حديثه: "في أوروبا عندما تم اختيار ريال مدريد ناديًا للقرن لم يتم الاختيار عن طريق الاتحاد الأوروبي، وتم عن طريق فيفا الذي فتح باب التصويت عبر موقعه للاختيار بين 20 ناديًا".

وبسؤاله عن المدة التي قد يستغرقها الإعلان عن الحكم، قال: ما يقرب من عام ونصف العام، وبعدها قد يطول الأمر إلى 5 أو 6 سنوات؛ لأن الأهلي حينها سيدخل طرفًا في القضية للدفاع عن حقه المسلوب".