بعثة الزمالك تتوجه إلى برج العرب استعدادًا لإقامة معسكر الإعداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة متوجهة إلى الاسكندرية من أجل الانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب لمدة أسبوعين.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي، فمن المقرر أن يقيم الفريق الأبيض معسكرًا في برج العرب لمدة اسبوعين، استعدادًا للفترة المقبلة والتي سوف تشهد استئناف مباريات دوري we المصري، بجانب مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وكان الفريق قد خاض أول تدريباته اليوم الخميس بعد العودة وخضوع اللاعبين لمسحات كورونا للاطمئنان عليهم.

وسبق وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قراره باستئناف مسابقة دوري we المصري في السادس من أغسطس المقبل، حيث سيواجه الزمالك منافسه المصري البورسعيدي في لقاء مؤجل.

جدير بالذكر أن حازم إمام تم استبعاده من قائمة الفريق المتوجهة إلى الاسكندرية لعدم إجراء مسحة كورونا بحسب ما ذكره مصدر من نادي الزمالك لمصراوي. اليوم الخميس.