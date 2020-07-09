الترجي التونسي يكشف حقيقة ودية باريس سان جيرمان

أوضحت إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي، حقيقة خوض الفريق ، لمباراة ودية الأيام المقبلة مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأصدر النادي التونسي بيانًا رسميًا اليوم الخميس، نفى فيه هذه الأنباء قائلاً " يعلم الترجي الرياضي التونس أحباءه وكذلك الرأي العام الرياضي أنه لا وجود لأي اتصالات رسمية مع فريق باريس سان جرمان في خصوص إقامة مباراة ودية وأن المعلومة التي راجت في هذا الشأن والتي نشرتها شركة خاصة لا أساس لها من الصحة ".

ويستعد الترجي لاستئناف فعاليات الدوري التونسي مجددًا أغسطس المقبل، بعد فترة توقف من مارس الماضي، بسبب تداعيات

ويتصدر فريق الترجي جدول ترتيب المسابقة التونسي برصيد 44 نقطة قبل فترة التوقف.

الرياضي التونس أحباءه وكذلك الرأي العام الرياضي أنه لا وجود لأي اتصالات رسمية مع فريق باريس سان جرمان في خصوص إقامة مباراة ودية وأن المعلومة التي راجت في هذا الشأن والتي نشرتها شركة خاصة لا أساس لها من الصحة ".ويستعد الترجي لاستئناف فعاليات الدوري التونسي مجددًا أغسطس المقبل، بعد فترة توقف من مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ويتصدر فريق الترجي جدول ترتيب المسابقة التونسي برصيد 44 نقطة قبل فترة التوقف.

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